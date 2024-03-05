Франция не переходила границу соучастия в конфликте на Украине и не планирует делать это. Об этом заявил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне в эфире телеканала LCI, передает ТАСС.

«Мы никогда не переходили границу соучастия в конфликте, и мы ее не перейдем», — сказал Сежурне.

Франция продолжит оказывать поддержку Украине — это послание Парижа Москве, добавил глава МИД страны.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Позже он заявил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке своих военных на Украину в ближайшем будущем.

В Эстонии считают, что слова Макрона демонстрируют, что факт важности победы Киева дошел до политиков, принимающих решения, и они готовы делать больше.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.