Белый дом заявил, что американские войска не будут воевать на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские войска не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Об этом со ссылкой на брифинг чиновника сообщает ТАСС.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать призыв французского президента Эммануэля Макрона к союзникам «не проявлять трусость», Кирби сказал, что не будет анализировать его слова, так как Макрон имеет право и возможность высказывать собственное мнение.

В свою очередь Кирби подчеркнул, что он, как координатор по стратегическим коммуникациям, может говорить только от имени верховного главнокомандующего, президента США Джо Байдена. По словам Кирби, Байден с самого начала украинского конфликта ясно дал понять, что войска США не будут воевать на территории Украины.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона насчет солдат НАТО на Украине толкают мир к третьей мировой войне.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.