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В Евросоюзе подсчитали возможные доходы от активов РФ

Еврокомиссар Рейндерс: ЕС рассчитывает заработать до €15 млрд на активах РФ

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Virginia Mayo/AP

Европейский союз (ЕС) рассчитывает до 2027 года заработать до €15 млрд на заблокированных российских активах. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

По его словам, на территории регионального содружества находятся около 208 млрд замороженных активов РФ. Рейндерс уточнил, что объединение надеется уже в ближайшие недели достичь договоренностей по поводу их дальнейшего использования.

«Мы уже подсчитали, что можно приблизительно получить доход на €15 млрд до 2027 года, но это будет зависеть от процентной ставки и дивидендов, которые будут выплачены на эти суммы», — сказал член Европейской комиссии (ЕК).

Также он добавил, что ЕС заморозил порядка €27 млрд частных активов. Речь идет о средствах, принадлежащих попавшим под санкции предпринимателям и юридическим лицам. Как сказал Рейндерс, Брюссель хочет добиться права конфисковывать подобные активы «по судебным решениям».

5 марта верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность использования заблокированных российских активов для оказания военной помощи Украине. Речь идет об увеличении военных мощностей страны или развитии ее оборонно-технологической базы, уточнил дипломат.

Ранее в МИД РФ назвали воровством план западных государств по конфискации доходов от российских активов.

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