Власти ХМАО предлагают создать нейросеть в помощь чиновникам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа предлагают создать нейросеть в помощь чиновникам для того, чтобы создавать новые законы. Об этом сообщает издание «Вестник» со ссылкой на заместителя губернатора региона Павела Ципорина.

Замгубернатора отметил, что одной из обязанностей государственных служащих является написание и подготовка нормативно-правовых актов.

«Их выпускается достаточно большое количество, поэтому у нас возникла гипотеза, что мы можем обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов, проекты внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты», — заявил Ципорин.

Он добавил, что на данный момент происходит обучение будущей нейросети, что займет определенное время — предполагается запустить программу в тестирование осенью 2024 года.

До этого в России появились платные услуги нейросетевых фотографов.

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