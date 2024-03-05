Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти ХМАО предлагают создать нейросеть в помощь чиновникам

В ХМАО хотят, чтобы нейросети помогали чиновникам писать законы

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Власти Ханты-Мансийского автономного округа предлагают создать нейросеть в помощь чиновникам для того, чтобы создавать новые законы. Об этом сообщает издание «Вестник» со ссылкой на заместителя губернатора региона Павела Ципорина.

Замгубернатора отметил, что одной из обязанностей государственных служащих является написание и подготовка нормативно-правовых актов.

«Их выпускается достаточно большое количество, поэтому у нас возникла гипотеза, что мы можем обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов, проекты внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты», — заявил Ципорин.

Он добавил, что на данный момент происходит обучение будущей нейросети, что займет определенное время — предполагается запустить программу в тестирование осенью 2024 года.

До этого в России появились платные услуги нейросетевых фотографов.

Ранее эксперт Kaspersky Тушканов назвал три значительных изменения в жизни с развитием ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами