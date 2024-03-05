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Венгрия подписала ратификацию вступления Швеции в НАТО

Президент Венгрии Шуйок подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Глава венгерского государства Тамаш Шуйок в свой первый день в должности подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Венгрии, передает РИА Новости.

«Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО», — сообщила пресс-служба главы венгерского государства.

До этого сообщалось, что спикер венгерского парламента Ласло Кевер подписал документ о ратификации членства Швеции в НАТО.

26 февраля парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Шуйока президентом страны на пять лет.

В тот же день парламент страны на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе итогового голосования 188 депутатов поддержали это решение, шестеро были против, четыре депутата воздержались от голосования.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО, продвижение его военной инфраструктуры в сторону российских границ и враждебная риторика со стороны государств — членов альянса является основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности России.

Ранее в НАТО приветствовали прием Швеции в альянс.

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