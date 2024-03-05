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В Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня

КНР отказалась от мирного воссоединения с Тайванем, убрав формулировку в докладе

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Китайская Народная Республика выступает против тайваньского сепаратизма и вмешательства извне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правительства на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (китайский парламент) 14-го созыва.

«В решении тайваньского вопроса мы будем реализовывать общую политику нашей партии в новую эпоху, оставаться верными принципу «одного Китая» и консенсусу 1992 года, решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня», и внешнему вмешательству», — указано в докладе.

Также в докладе указано, что Пекин стремится налаживать экономические отношения между материковым Китаем и Тайванем в курсе мирного развития отношений.

До этого член палаты представителей конгресса США Майк Галлахер заявил, что во главе американской делегации прибыл на Тайвань.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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