В Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня

Китайская Народная Республика выступает против тайваньского сепаратизма и вмешательства извне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правительства на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (китайский парламент) 14-го созыва.

«В решении тайваньского вопроса мы будем реализовывать общую политику нашей партии в новую эпоху, оставаться верными принципу «одного Китая» и консенсусу 1992 года, решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня», и внешнему вмешательству», — указано в докладе.

Также в докладе указано, что Пекин стремится налаживать экономические отношения между материковым Китаем и Тайванем в курсе мирного развития отношений.

До этого член палаты представителей конгресса США Майк Галлахер заявил, что во главе американской делегации прибыл на Тайвань.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.