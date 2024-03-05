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В МИД РФ заявили о необходимости пересмотреть пребывание послов стран ЕС в России

Захарова: послы стран ЕС в РФ абсолютно себя дискредитировали

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Послы стран Евросоюза в Москве дискредитировали себя. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, общество ставит вопрос о целесообразности пребывания иностранных послов в России. «Я думаю, что выводы будут сделаны, и у меня сомнений нет, что они себя абсолютно дискредитировали внутри нашей страны и за рубежом», — отметила дипломат.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу, чтобы разъяснить перед выборами президента России. Однако за два дня до назначенного мероприятия его коллеги отказались.

В феврале Мария Захарова заявила, что предвыборный период в России рассматривается на Западе как возможность для подрыва стабильности в стране, и Россия будет предпринимать меры для предотвращения таких попыток. По ее словам, западные неправительственные организации пытаются разжечь конфликты среди россиян, применяя для этого манипуляции с информацией в интернете.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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