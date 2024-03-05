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Лидер Бразилии Лула да Силва рассказал об отношениях с Путиным и Медведевым

Лидер Бразилии Лула да Силва сообщил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что у него всегда были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Его слова приводит ТАСС.

Об этом он сообщил на встрече с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым», — сообщил Лула да Силва.

По его словам, хорошие отношения с российскими лидерами поддерживала также экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, которая занимает пост президента Нового банка развития, созданного при поддержке БРИКС.

Лула да Силва также добавил, что в Бразилии оценили, что РФ поддержала заявку страны на постоянное членство в Совбезе ООН.

До этого стало известно, что государства-участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты) по ряду макроэкономических показателей уже обогнали страны «Большой семерки» (G7). Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее РФ предложила заключить меморандум по информбезопасности в БРИКС.

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