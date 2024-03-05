В Германии допустили, что слив диалога военных бундесвера устроил сам Берлин

Слив переговоров военных бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту могла устроить сама Германия. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучила немецкая журналистка и блогер Алина Липп. По ее словам, в ФРГ очевиден раскол в вопросе поставок Киеву дальнобойных ракет.

«Есть спецслужбы, которые действительно защищают страну. Они, например, делятся мнением канцлера о том, что нельзя поставлять такое оружие, как Taurus. А есть те, которые поддерживают цели США и Великобритании. <...> Поэтому есть вероятность, что сами же немцы устроили этот слив, чтобы их противники внутри, сторонники поставок Taurus, замолчали», — сказала Липп.

Она добавила, что внутриполитическая ситуация в Германии близка к расколу. Последствия антироссийских санкций для национальной экономики, зависимость от США, а также расходы на содержание Украины делят немцев на два лагеря. При этом нынешний слив переговоров может усугубить противоречия, заключила журналистка.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян до этого сообщила, что «товарищи в погонах» передали ей запись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры якобы обсуждают, как они будут атаковать Крымский мост. По словам журналистки, это произошло именно в тот день, когда канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страны НАТО не участвуют и не будут участвовать в украинском конфликте.

Министр обороны Германии Борис Писториус позднее заявил, что причиной скандальной утечки разговора офицеров ФРГ стала «личная ошибка» применения технических средств.

Ранее Британия призвала Германию передать Киеву ракеты Taurus.