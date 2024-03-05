Макрон едет в Чехию обсудить поставку снарядов для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Прагу, чтобы разъяснить позицию Парижа по поводу плана Чехии покупать снаряды для ВСУ за пределами Европы. Об этом пишет AFP.

Во время визита Макрон встретится с президентом Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой, отмечается в материале.

Президент Франции заявлял, что Париж примет участие в инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ, однако не раскрывал подробностей вклада Парижа. Теперь в Праге ждут, что Макрон выступит с конкретными заявлениями в ходе переговоров, говорится в тексте.

Советник Макрона уточнил, что визит в Прагу позволит «обсудить эту инициативу» и достичь «точности», пишет AFP.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за границей 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые могли бы быть отправлены в Киев в течение нескольких недель при условии обеспечения финансирования со стороны партнеров из США, Германии, Швеции и других стран.

Ранее в Литве захотели присоединиться к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины.