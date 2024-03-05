Путин отметил вклад женщин в развитие России

Женщины вносят огромный вклад в достижение целей развития России и занимают 40% руководящих постов в РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития. 40 процентов руководителей России — это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов», — сказал Путин.

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Ранее Владимир Путин заявил, что у России больше друзей, чем врагов.

2 февраля президент России на форуме «Все для победы!» заявил, что уверен в дальнейшем росте экономики страны. Основой успеха РФ является поддержка российского общества, считает он.

Ранее стало известно, как Путин оставил Олафа Шольца «в дураках».