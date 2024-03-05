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Военный эксперт назвал условие, при котором начнутся переговоры по Украине

Военэксперт Рожин: переговоры начнутся, если Украина оставит новые территории РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться, если Киев признает, что Крым, Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области — территория России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный эксперт Борис Рожин. Он напомнил, что Москва заявляла о готовности к диалогу, если обсуждение будет вестись с учетом текущей обстановки на полях сражений.

«И на Западе есть круги, которые, в принципе, готовы принять такую логику России, которые предлагают: мол, а давайте об этом поговорим. Но сейчас эти силы уступают по влиянию тем игрокам, которые реально заправляют военной политикой в США и НАТО, которые ставят на курс эскалации конфликта», — сказал Рожин.

Именно поэтому, по его словам, сейчас не ведется каких-либо серьезных переговоров, а лишь выдвигаются ультиматумы, обостряющие противостояние.

До этого Рожин отмечал, что ввод контингента НАТО на Украину станет шагом к третьей мировой войне. Он допустил, что подобный сценарий может привести к повторению Карибского кризиса. По его словам, только страх перед российским ядерным оружием удерживает Североатлантический альянс от нападения на РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил возможность переговоров с Украиной и назвал условия для них.

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