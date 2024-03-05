В Армении оценили последствия выхода из ОДКБ

Глава Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Армении Эдвард Асрян заявил, что Ереван пока не вышел из ОДКБ, а возможные последствия этого решения являются государственной тайной. Его слова приводит ТАСС.

«Мы еще из ОДКБ не вышли, продолжение вашего вопроса содержит тайну», — сказал Асрян, отвечая на вопрос о последствиях выхода из Организации.

Он также не стал комментировать вопросы о поставках вооружения из России, подчеркнув, что эта информация также составляет гостайну.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности заморозить участие страны в ОДКБ де-юре.

2 марта секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России.

Секретарь парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявлял, что в армянской партии обсудили целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана «Звартноц».

Ранее в МИД РФ заявили о возможном пересмотре отношений с Арменией.