Захарова предостерегла ФРГ от нарушения прав российских журналистов

Если власти Германии тронут российских корреспондентов, работающих там, немецким журналистам придется покинуть Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

По словам дипломата, Берлин хочет выслать российских журналистов, им могут не продлить визы и аккредитации на работу в ФРГ.

«Если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Германии.

Посла ФРГ Александра Ламбсдорффа днем ранее вызвали в МИД РФ, ему сообщили о недопустимости ограничения работы журналистов из РФ в Германии и отметили, что такие решения не останутся без ответа.

Накануне Захарова также заявляла, что перехваченные переговоры высокопоставленных немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что процесс денацификации в Германии не завершен.

Ранее журналист Киселев назвал цели в Германии для возможных ударов в случае атаки на Крымский мост.