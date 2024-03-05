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Посол Украины раскрыл последствия блокировки границы со стороны Польши

Посол Украины Зварыч: блокада польской границы бьет по обороноспособности Киева

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Yan Dobronosov/Reuters

Посол Украины в Польше Василий Зварыч обратился к польским фермерам с призывом прекратить блокаду границы, поскольку подобные акции бьют по обороноспособности Киева. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, блокировка границы безосновательна и вредит как Варшаве, так и Киеву.

«Неоправданная блокировка границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности», — написал Зварыч.

По его словам, такое развитие событий выгодно только РФ.

«Именно Россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику как Украины, так и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы взорвать солидарность Европы с Украиной», — считает посол Украины.

Он призвал польских фермеров не позволять вводить себя в заблуждение и не подвергать себя пропаганде, которая сеет в обществе «зерна ненависти ко всему украинскому».

«Не позволяйте дальше использовать себя для ослабления Украины, которая борется с нашим общим врагом», — написал он.

До этого президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку протестующих на границе с Украиной фермеров.

Ранее Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали.

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