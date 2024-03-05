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Сырский доложил шефу Пентагона о ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский отчитался шефу Пентагона Остину о ситуации на фронте

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) сообщил, что доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на линии фронта и изменениях на ряде направлений. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Важный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях», — говорится в сообщении.

Главком ВСУ также подчеркнул, что ведется работа по обеспечению потребностей украинской армии.

До этого Александр Сырский посетил линию боевого соприкосновения, оценив ситуацию для Украины как «сложную». Он отметил, что ВС РФ продолжают «активные наступательные действия на многих направлениях фронта». Наиболее сложная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, подчеркнул главком ВСУ.

Сырский подчеркнул, что в работе ряда командиров обнаружили просчеты во владении текущей обстановкой. Он сообщил, что принял меры для исправления сложившейся ситуации. Речь идет о выделении резервов и дополнительных боеприпасов.

Ранее Сырский отчитался Зеленскому о кадровых перестановках в ВСУ.

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