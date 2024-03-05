В Кремле отреагировали на отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Россия уважает решение Аргентины по отказу от участия в БРИКС. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает ТАСС.

«Новая аргентинская администрация заявила, что на сегодняшний день не видит свою страну в БРИКС. Таков был выбор аргентинских властей и его нужно, конечно, уважать. Но по своему политическому и экономическому весу это государство, безусловно, достойно быть участником нашего объединения», — сказал Ушаков.

15 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС остается в силе, несмотря на отказ Буэнос-Айреса стать членом объединения.

В конце декабря Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.

После этого группа из 15 оппозиционных депутатов конгресса Аргентины потребовали от правительства президента Хавьера Милея предоставить обоснование решения об отказе от вступления страны в группу БРИКС.

Ранее сообщалось, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС.