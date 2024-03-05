В РФ подчеркнули, что БРИКС не является антизападным объединением

Советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что БРИКС не является антизападным объединением. Его слова передает ТАСС.

По словам Ушакова, у организации, как и у самого процесса создания нового миропорядка, есть противники, которые этот процесс стремятся затормозить и сдержать развитие новых центров влияния в мире.

«Но сам БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет, это не антизападное объединение», — отметил Ушаков.

До этого Ушаков говорил, что страны БРИКС обмениваются данными для нейтрализации угроз.

Он подчеркнул, что сотрудничество БРИКС в области политики и безопасности проходит на деидеологизированной основе и без двойных стандартов, исходя из уважения суверенитета государств-членов и невмешательства в их внутренние дела.

Ушаков также говорил, что новые заявки поступают на присоединение к БРИКС, однако говорить о «второй волне» расширения пока преждевременно.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.