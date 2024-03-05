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В Каире начали обсуждать перемирие между ХАМАС и Израилем в обмен заложников из Газы

Al Arabiya: в Каире обсуждают недельное перемирие и обмен пожилых заложников

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Ronen Zvulun/Reuters

Представители Египта, Катара и США предложили ввести режим прекращения огня в секторе Газа на неделю ради освобождения пожилых заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в анклаве с 7 октября прошлого года. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

В ХАМАС не согласились с этим предложением и по-прежнему настаивают на том, чтобы перемирие длилось как можно дольше. Ожидается, что стороны продолжат консультации 5 марта.

Переговоры в Каире о прекращении огня в сектора Газа проходят с 3 марта. Делегация Израиля в нынешнем раунде не принимает участие. 4 марта телеканал Al-Ghad сообщил, что стороны достигли «значительного прогресса» в первый день переговоров и рассчитывают достичь какого-то консенсуса до 11 марта.

На минувшей неделе заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе граждан России, только после прекращения огня в анклаве.

По его словам, пока конфликт продолжается, ХАМАС не сможет помочь «русским друзьям» передать информацию об удерживаемых лицах, «потому что это невозможно».

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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