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В ХАМАС заявили, что не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня

Басем Наим: ХАМАС не может собрать информацию о заложниках под бомбардировками

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Tsafrir Abayov/AP

Палестинское радикальное движение ХАМАС не может собрать сведения о заложниках, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября прошлого года, без прекращения огня. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN глава отдела внешних связей организации в анклаве Басем Наим.

«Мы не знаем их судьбу при бомбардировках и стратегии измора (сектора Газа израильскими военными. — прим. ред.). Поэтому нам требуется прекращение огня, чтобы собрать информацию», — сказал представитель ХАМАС.

Он добавил, что заложники находятся в разных частях анклава у разных группировок.

Также на минувшей неделе заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе граждан России, только после прекращения огня в анклаве.

По его словам, пока конфликт продолжается, ХАМАС не сможет помочь «русским друзьям» передать информацию об удерживаемых лицах, «потому что это невозможно».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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