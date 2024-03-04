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Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы

Трамп обвинил Байдена в использовании судей и прокуроров для победы на выборах

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Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент страны Джо Байден пытается снова занять свой пост нечестными путями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, Байден пытался нечестно выиграть выборы, а также использует судей и прокуроров для победы в президентской гонке.

Экс-президент подчеркнул, что США «лучше этого». Трамп также заявил, что Байдену следует участвовать в выборах самостоятельно.

Политик добавил, что многочисленные юридические действия против него координируются из Белого дома. Трамп также призвал Байдена закрыть границу США.

До этого Байден выразил уверенность, что в случае переизбрания на пост главы государства на выборах его конкурент Дональд Трамп попробует оспорить поражение.

Ранее стало известно, что некоторые проголосовавшие за Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году избиратели в настоящее время поддерживают его потенциального главного соперника Дональда Трампа.

Накануне Трамп заявил, что он почти на 100% уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

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Выборы в США — 2024
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