Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем англоязычном аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter), что за отказ от встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым послов стран Европейского союза стоило бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений с их государствами — понизить.

Он также отметил, что отказ послов европейских государств от встречи с министром иностранных дел РФ полностью противоречит идее существования дипмиссий.

4 марта Лавров заявил, что российская сторона обладает информацией о том, что посольства Евросоюза в Москве готовят механизмы поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента России.

Министр также сообщил, что всех послов ЕС пригласили в МИД РФ около полутора недель назад на встречу с ним, чтобы «рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

Однако, по словам Лаврова, за два дня до назначенного мероприятия они прислали министерству ноту, что «решили не ходить» на эту встречу.

В этот же день Медведев заявил, что Российская Федерация готова была сотрудничать с Европейским союзом, но там выбрали путь «бессловесных животных».

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.