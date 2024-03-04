Послы ЕС объяснили причины отказа от встречи с Лавровым

Послы стран Евросоюза отказались от запланированной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия. Об этом со ссылкой на постпредство ЕС сообщает РБК.

«Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — заявили в постпредстве ЕС.

До того глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что около полутора недель назад дипломатов из стран ЕС пригласили на встречу по поводу выборов президента в России. Лавров пояснил, что в министерстве собрали необходимую информацию о том, какие «механизмы вмешательства» в выборы собираются применить европейские посольства и как они намерены поддерживать несистемных оппозиционеров.

Глава ведомства, по его словам, планировал посоветовать «не заниматься этим». Однако послы «за два дня до назначенного мероприятия» отказались от встречи.

4 марта Лавров заявил, что посольства ЕС в РФ готовятся поддержать несистемную оппозицию перед выборами.

В тот же день Лавров пояснил, кто больше всех пострадал от войны Запада и России.

Ранее Лавров обвинил президента МОК в предательстве идеалов олимпизма.