Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Послы ЕС объяснили причины отказа от встречи с Лавровым

РБК: послы ЕС отказались встречаться с Лавровым из-за низкого уровня доверия

Послы стран Евросоюза отказались от запланированной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия. Об этом со ссылкой на постпредство ЕС сообщает РБК.

«Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — заявили в постпредстве ЕС.

До того глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что около полутора недель назад дипломатов из стран ЕС пригласили на встречу по поводу выборов президента в России. Лавров пояснил, что в министерстве собрали необходимую информацию о том, какие «механизмы вмешательства» в выборы собираются применить европейские посольства и как они намерены поддерживать несистемных оппозиционеров.

Глава ведомства, по его словам, планировал посоветовать «не заниматься этим». Однако послы «за два дня до назначенного мероприятия» отказались от встречи.

4 марта Лавров заявил, что посольства ЕС в РФ готовятся поддержать несистемную оппозицию перед выборами.

В тот же день Лавров пояснил, кто больше всех пострадал от войны Запада и России.

Ранее Лавров обвинил президента МОК в предательстве идеалов олимпизма.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами