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Бербок прокомментировала перехваченный разговор немецких военных

Глава МИД ФРГ Бербок: Берлину важно расследовать утечку беседы военных

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Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости быстрого и тщательного расследования инцидента с перехваченным разговором немецких военных об ударах по Крымскому мосту. Ее слова приводит ТАСС.

«Для федерального правительства важно расследовать этот инцидент, при этом факты и так понятны. Не следует путать преступника и пострадавшего», — сказала Бербок.

Она также заявила, что если бы Россия не начала спецоперацию, то Берлину не нужно было бы отправлять вооружение Киеву.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Расшифровка разговора немецких военных, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, была опубликована 1 марта.

Ранее Шольца заподозрили в содействии сливу разговора немецких офицеров.

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