Верховный суд США разрешил допустить Трампа до предварительных выборов

Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать бывшего американского лидера Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты (праймериз), которое состоится в регионе 5 марта. Об этом сообщается на сайте ВС США.

В публикации отмечается, что решение Верховного суда штата Колорадо не может быть оставлено в силе, с этим согласны все девять членов ВС США.

До этого Трамп подал апелляцию на решение судьи Иллинойса об исключении его из избирательных бюллетеней штата.

Команда юристов Трампа подала апелляцию в Апелляционный суд штата Иллинойс с просьбой отменить решение судьи. После этого Портер приостановила исполнение своего приказа до 1 марта, чтобы позволить адвокатам Трампа обжаловать дело.

Юристы экс-президента утверждают, что включение имени Трампа в избирательный бюллетень снизит риск «замешательства избирателей» перед первичными выборами в штате.

Накануне Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы государства в ноябре 2024 года, одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.