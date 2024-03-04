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В Белоруссии уточнили порядок перевода государственных органов с мирного на военное время

Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время

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Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым совершенствует порядок перевода государственных органов с работы в условиях мирного времени на работу в условиях военного времени. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В публикации отмечается, что документ также совершенствует обеспечение согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз нацбезопасности среди государственных органов и других организаций.

Данный указ позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время, говорится в заявлении.

До этого Лукашенко призвал сотрудников силовых ведомств страны «ментально и стратегически» готовиться к третьей мировой войне. Речь об этом зашла на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения нацбезопасности.

По словам Лукашенко, Белоруссии «не нужна война», но в то же время пора откинуть «иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта».

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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