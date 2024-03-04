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Стало известно, как жители США оценивают умственные способности Байдена и Трампа

AP: 63% американцев сочли умственные способности Байдена недостаточными

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Reuters

Большинство американцев сомневаются в умственных способностях как действующего президента страны Джо Байдена, так и экс-президента Дональда Трампа. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press (AP) совместно с исследовательским центром NORC.

По данным исследования, 63% опрошенных взрослых американцев не уверены или скорее не уверены в том, что у 81-летнего Байдена достаточно умственных способностей для эффективного исполнения президентских обязанностей.

Практически те же показатели и у Трампа: 6 из 10 опрошенных также не уверены, что 77-летний экс-президент обладает достаточными умственными способностями для того, чтобы управлять страной.

Агентство отмечает, что в американском обществе выросла доля тех, кто не уверен в способностях действующего президента: в 2022 году она достигала 50% респондентов.

Действия Байдена на посту президента США в настоящий момент не одобряют 61% опрошенных, 38 % придерживаются противоположного мнения. С «списке недовольства» в основном экономические, миграционные и внешнеполитические проблемы, испытываемые США. В частности, все те же 60% участвовавших в опросе полагают, что при президентстве Байдена экономическая ситуация в стране ухудшилась.

Опрос проводился с 22 по 26 февраля с участием 1102 взрослых американцев, вероятная погрешность в данных составляет 4,1%.

9 февраля в США вышло прокурорское расследование касательно ненадлежащего хранения секретных документов Джо Байденом. Прокурор пришел к выводу, что президент не может быть привлечен к ответственности из-за явных проблем с памятью.

В Белом доме доклад подвергли резкой критике.

Ранее Байден не нашел удачных альтернатив своей кандидатуре на пост президента.

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