Бербок высказалась о передаче Taurus Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация с поставками дальнобойных ракет Taurus «очень ясна». Об этом сообщает Reuters.

Бербок подчеркнула, что Берлин должен оценивать все возможности, когда речь идет о поддержке Украины, однако ситуация с поставками крылатых ракет ясна.

«На мой взгляд, фактическая ситуация [с Taurus] очень ясна», — сказала глава МИД Германии.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок немецких крылатых ракет Taurus на Украину. По мнению канцлера, это исключено, так как для контроля за их применением нужно непосредственное участие немецких солдат. Германия на это не пойдет.

22 февраля бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.

Ранее Бербок увидела угрозу от России странам Западных Балкан.