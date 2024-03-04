Шольц вновь выступил против передачи Taurus на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок немецких крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению канцлера, это исключено, так как для контроля за их применением нужно непосредственное участие немецких солдат. Германия на это не пойдет.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus, а также планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

3 марта министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что обсуждение немецкими офицерами передачи ракет Taurus Украине не означает, что Киев получит их.

4 марта в кабмине ФРГ заявили, что разговор офицеров не свидетельствует о подготовке к войне.

Ранее стало известно, что из-за перехвата разговора офицеров в Германии могут возбудить уголовное дело.