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Орбан: Венгрия хочет усиливать партнерство с РФ в сферах без санкций

Орбан заявил, что Венгрия хочет усиливать партнерство с РФ в сферах без санкций

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна хочет наращивать сотрудничество с Россией в сферах, не затронутых санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.

«От экономического сотрудничества с Россией мы отказываться тоже не хотим. Отказываемся от сотрудничества с ней только там, где это запрещают европейские санкции. Там, где не запрещают, наша цель, скорее, в том, чтобы экономический рост усиливался, потому что по окончании войны тоже будет жизнь. Будет торговля, будет экономика, и для нас это будут важные отношения и важная рыночная возможность», — сказал Орбан.

До этого Орбан сообщил, что Запад упустил возможность для заключения мирного соглашения по Украине, когда в нем была заинтересована даже Россия. Орбан также заявил, что Венгрия хочет сохранить экономические отношения с Россией и вынуждена отказываться от них только в тех областях, где действуют санкции Евросоюза.

Также американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что политик не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Также, по его словам, Орбан отметил, что в России экономика военного времени, а у Украины экономики нет.

Ранее Венгрия спрогнозировала сохранение Россией военного превосходства над Украиной.

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