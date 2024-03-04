Большинство россиян собираются прийти на президентские выборы

Явка во время выборов президента России в марте 2024 года может быть высокой, — по данным ВЦИОМ, порядка 80% россиян собираются прийти на выборы президента, 70% точно примут участие в грядущем голосовании.

Выборы президента России состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Всего на пост главы государства претендуют четверо кандидатов, которых уже зарегистрировал ЦИК РФ. Речь идет о Владимире Путине, Николае Харитонове, Леониде Слуцком и Владиславе Даванкове.

Как следует из опросов ВЦИОМ, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье — 9 февраля, то 75% россиян проголосовали бы за самовыдвиженца Владимира Путина.

За кандидата от партии «Новые люди» Даванкова отдали бы свои голоса 6% избирателей, представитель КПРФ Харитонов мог бы получить 4%, а за лидера ЛДПР Слуцкого хотели бы отдать голоса 3% россиян, отметили во ВЦИОМ.

Всероссийский телефонный опрос проведен 2 и 3 марта. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, какой будет явка на выборах президента России в Чечне.