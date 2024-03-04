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Путин заявил, что у России больше друзей, чем врагов

Путин: у России друзей больше, чем врагов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России больше друзей, чем врагов, передает ТАСС.

Он провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Во время доклада Собянин рассказал о ситуации в столице, отметив хорошие результаты, «несмотря на происки врагов». «Но друзей у нас больше», — сказал Путин.

Президент также вспомнил известное выражение, что «быть нашим другом и врагом одинаково почетно».

По словам Собянина, результаты прошлого года в столице являются «одними из самых лучших вообще за всю современную историю».

Во время встречи Путин также заявил, что угрозы, которые пытаются создать России, не пустые, поэтому Москва должна иметь их в виду.

2 февраля президент России на форуме «Все для победы!» заявил, что уверен в дальнейшем росте экономики страны. Основой успеха РФ является поддержка российского общества, считает он.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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