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В Польше рассказали, когда РФ полностью завладеет инициативой на Украине

Генерал Пацек: РФ полностью завладеет инициативой на Украине в конце апреля

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский генерал Богуслав Пацек признал, что полностью инициатива на поле боя перейдет к вооруженным силам России в конце апреля – начале мая, когда погодные условия будут более благоприятными для наступления. Слова генерала приводит RMF FM.

«На мой взгляд, выгодный для России прорыв произойдет на рубеже апреля и мая – когда погодные условия будут благоприятными. Будет сухо, и будут созданы условия, которых сегодня ждет РФ для начала наступления», — подчеркнул генерал.

При этом он отметил, что оказываемой Западом помощи Украине недостаточно для противостояния с Россией.

До этого украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Власти и общество Украины попали в ловушку дилеммы, выбирая между стремлением к «войне до победного конца» и «миру любой ценой».

Политолог отметил, что ни один из этих вариантов не устраивает Украину, поскольку ей будет тяжело принять мирное соглашение, однако и в продолжении боевых действий нет смысла. Эксперт считает, что украинская армия не в состоянии победить такого сильного противника, как Россия.

Ранее на Украине заявили об успешном достижении российскими дронами целей.

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