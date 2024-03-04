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ЕК введет ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле

Еврокомиссия введет ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле

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Владимир Песня/РИА Новости

Еврокомиссия собирается ввести директиву, которая запрещает поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз в апреле. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», — сказал Симсон.

До этого сообщалось, что по данным министерства энергетики США, в прошлом году Америка в третий раз подряд стала крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в Европу. Доля США в импорте СПГ Евросоюзом составила 48%, или 7,1 млрд кубометров в сутки, уточняет агентство.

Второе место с 14% занял Катар, который поставил 2 млрд кубометров СПГ в сутки. Россия опустилась на третье место с долей 13% и объемом 1,8 млрд кубометров в сутки. В целом США, Катар и Россия обеспечили 75% поставок СПГ в Европу. Общий импорт СПГ ЕС составил 14,7 млрд кубометров в сутки, практически не изменившись к 2022 году.

Ранее США сорвали начало поставок газа с «Арктик СПГ-2».

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