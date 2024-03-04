Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали утечку записи разговора немецких офицеров

Песков: запись разговора военных подтверждает обсуждение в бундесвере атак по РФ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

В Кремле успели ознакомиться с содержанием аудиозаписи разговора офицеров ФРГ, обсуждавших удары по Крымскому мосту, и ожидают результатов проверки, инициированной Германией по этому поводу. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сама по себе запись говорит о том, что обсуждались конкретно удары по территории РФ. Господин (канцлер Германии Олаф) Шольц сказал, что по этому поводу будет быстрая и эффективная проверка. Я надеюсь, что мы узнаем, пусть даже через СМИ, к чему эта проверка привела. Вопрос в том, делает ли бундесвер это по своей инициативе или же это часть политики ФРГ», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, ответ на этот вопрос покажет степень вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в Сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посла ФРГ вызвали в МИД России из-за разговора немецких офицеров.

Все новости на тему:
Утечка разговора военных ФРГ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами