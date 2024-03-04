В Кремле прокомментировали утечку записи разговора немецких офицеров

В Кремле успели ознакомиться с содержанием аудиозаписи разговора офицеров ФРГ, обсуждавших удары по Крымскому мосту, и ожидают результатов проверки, инициированной Германией по этому поводу. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сама по себе запись говорит о том, что обсуждались конкретно удары по территории РФ. Господин (канцлер Германии Олаф) Шольц сказал, что по этому поводу будет быстрая и эффективная проверка. Я надеюсь, что мы узнаем, пусть даже через СМИ, к чему эта проверка привела. Вопрос в том, делает ли бундесвер это по своей инициативе или же это часть политики ФРГ», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, ответ на этот вопрос покажет степень вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в Сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посла ФРГ вызвали в МИД России из-за разговора немецких офицеров.