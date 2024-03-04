В МИД РФ заявили, что учения НАТО носят «демонстративно провокационный характер»

Россия следит за новыми учениями НАТО Nordic Response 2024 и считает их провокационными. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает «Интерфакс».

«Естественно, военные следят, для этого у нас имеются все средства», — сказал Грушко.

Российская позиция хорошо известна, в Москве считают, что эти учения носят «демонстративно провокационный характер», отметил дипломат.

Он подчеркнул, что любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения, увеличивают опасность «военных инцидентов».

До этого сообщалось, что в учениях НАТО примут участие военные из Финляндии, Швеции, Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Великобритании и США. Они пройдут в северных частях Финляндии, Норвегии и Швеции в период с 4 по 15 марта. В них задействуют более 20 тысяч солдат из разных стран. Nordic Response 2024 является частью крупнейших маневров альянса Steadfast Defender.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.