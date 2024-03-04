На Украине заявили о невозможности прятаться дома от мобилизации

Советник министерства обороны Украины Алексей Бежевец заявил, что взрослые украинцы призывного возраста больше не могут «сидеть дома». Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на советника.

«Советник минобороны по вопросам призыва Алексей Бежевец заявил, что гражданские лица призывного возраста должны признать, что «у вас больше нет времени сидеть дома»», — говорится в сообщении издания.

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что украинские власти в первую очередь могут мобилизовать не осужденных, а тех граждан, у которых есть судимость. При этом Малюська допустил, что мобилизовать можно в том числе и осужденных за тяжкие преступления. Это, по его словам, «зависит от того, что считать тяжким преступлением». Министр также сделал акцент на замешанных в коррупции, которых «можно спокойно отправлять воевать».

При этом экс-премьер Украины Николай Азаров подчеркивал, что количество отказывающихся участвовать в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось в пять раз.

Ранее на Украине заявили об успешном достижении российскими дронами целей.