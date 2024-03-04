В Японии заявили, что продолжат следовать политике заключения мирного договора с РФ

Власти Японии в работе с новым послом Российской Федерации Николаем Ноздревым продолжат придерживаться политики, приверженной заключению мирного договора и решению территориальных споров по Курильским островам. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

Хаяси подчеркнул, что Токио продолжит исходить из собственных интересов при взаимодействии с Москвой по вопросам, касающимся экономической деятельности, включая рыболовство в приграничных водах.

Также генсек кабмина в очередной раз напомнил о позиции Японии, касательно введения санкций в отношении России из-за ее специальной военной операции на Украине.

Япония и СССР середины XX века, а потом и РФ проводили переговоры с целью заключения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главной преградой на пути к этому остаются несогласия по правам на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

Раннее в Токио начали обсуждать возврат северных территорий.