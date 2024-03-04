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В ЕС рассказали, почему у премьера Эстонии мало шансов стать главой европейской дипломатии

Politico: Каллас вряд ли станет главой дипломатии ЕС из-за отношения к России

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Geert Vanden Wijngaert/AP

В Евросоюзе не хотят видеть на должности главы европейской дипломатии премьер-министра Эстонии Каю Каллас, так как ей «нравится есть россиян на завтрак». Об этом сообщает европейское бюро газеты Politico со ссылкой на источники.

В статье говорится, что представители восточноевропейских стран редко занимали высшие посты в ЕС и НАТО с тех пор, как большинство из них присоединились к этим двум институтам в 2004 году.

В настоящее время эстонский премьер является одним из претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Об этом в Брюсселе говорили уже несколько месяцев, и высокопоставленные европейские чиновники ожидали, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержит ее кандидатуру. При этом не все верят, что у нее есть шанс.

Идея о том, что Каллас станет главным дипломатом ЕС, «остается чувствительной» в некоторых столицах ЕС, заявил Politico анонимный официальный представитель ЕС.

«Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это по тем же причинам, по которым она не подходила для работы в НАТО. Неужели мы поставим на этот пост того, кто любит есть русских на завтрак?» — сказал он.

Ранее Каллас заявила, что не будет называть Путина президентом России.

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