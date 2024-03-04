В США рассказали о самом большом вызове для Зеленского с начала СВО

Неспособность украинского лидера Владимира Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии вызвала брожение в обществе Украины, украинская армия полагается на «вербовочные усилия» и, как следствие, вызывает панику среди взрослых мужчин призывного возраста, в этой связи Зеленский сталкивается «с самым большим вызовом» с начала специальной военной операции. Об этом пишет Washington Post.

«Затруднительное положение по поводу того, как пополнить ряды, поставило перед Зеленским, пожалуй, самый большой вызов его руководству (с начала СВО. — Прим. ред.)… Отсутствие четкой стратегии мобилизации — или даже соглашения о том, сколько еще войск нужно Украине — стало причиной увольнения Зеленским своего главного генерала в феврале, но новый главнокомандующий Александр Сырский до сих пор не внес новой ясности», — говорится в сообщении издания.

По данным газеты, украинцы опасаются, что «их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть». Кроме того, издание пишет, что отсутствие единого послания от президента Украины и военных «усиливает путаницу в отношении дальнейших шагов» по мобилизационно стратегии.

До этого сообщалось, что в Одесской области были задержаны четыре человека при попытке уйти от мобилизации в соседнюю страну, они скрывались от тепловизоров пограничников с помощью спасательных изотермических одеял.

Ранее в погранслужбе Украины рассказали о ежедневных попытках граждан сбежать из страны.