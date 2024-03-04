В Бельгии заявили, что ЕС «будет бросаться камнями» из-за дефицита боеприпасов

Бельгийский генера-лейтенант в отставке Марк Тис заявил, что ввиду дефицита боеприпасов на складах стран Евросоюза Европе в случае начала боевых действий «придется бросаться камнями». Слова военного приводит портал Merkur.de.

«Через несколько часов (после начала боевых действий. — Прим. ред.) нам придется бросаться камнями… Запасы (боеприпасов. — Прим. ред.) чрезвычайно низки, особенно когда речь идет о высококачественных боеприпасах», — подчеркнул Тис.

От отметил, что оборонная промышленность Евросоюза не сможет быстро выполнить оборонные заказы. «Если вы закажете сегодня, то получение заказа на некоторые виды боеприпасов может занять до семи лет», — сообщил генерал-лейтенант.

По его словам, это применимо в том числе к «простейшим» снарядам по стандартам Североатлантического альянса калибром 5,56.

До этого сообщалось, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) угрожает быстрое поражение из-за отсутствия снарядов, которые ЕС и США так и не смогли поставить украинской армии.

Ранее в Германии обеспокоились расколом между Берлином и Парижем по Украине.