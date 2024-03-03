Британию призвали ответить, почему Джонсон сорвал мир России и Украины

Экс-премьеру Британии Борису Джонсону, как и послу страны в Словакии Найджелу Бейкеру, стоило бы объясниться по поводу того, почему Лондон сорвал достижение мирных договоренностей между Россией и Украиной. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Было бы лучше, если бы Бейкер объяснил гражданам Словакии, какую роль сыграл бывший премьер Борис Джонсон, который после начала войны на Украине давил на политическое руководство, чтобы Киев не подписывал мирный договор с Россией», — возмутился политик.

По его словам, если бы бывший британский премьер не вмешался в переговоры двух стран, то Украине, согласно тому документу, гарантировалась перспектива членства в Евросоюзе, а также соблюдение военного нейтралитета.

Таким образом Фицо отреагировал на критику в свой адрес со стороны Бейкера. По его мнению, критика Словакии и ее властей по теме Украины некорректна, так как Братислава выступает за мирное решение конфликта, в отличие от многих западных стран.

«Меня шокировало то, как о политике правительства Словакии высказался посол Британии Бейкер. <...> Я изумлен тем, что посол выражает удивление на мнение о том, что Запад не поддерживает достижение мира на Украине», — заключил словацкий премьер.

Премьер Фицо известен нейтральной позицией по отношению к России. За это его регулярно называют пророссийским политиком.

Например, он выражал мнение, что Украина будет не в силах разрешить конфликт в свою пользу, даже при постоянной поддержке стран Запада.

При этом Фицо не выступает против Украины или президента страны Владимира Зеленского. Он в том числе поддержал программу Евросоюза, которая позволила выделить Киеву помощи на сумму в €50 млрд.

Ранее в Словакии высказались об отправке своих военных на Украину.