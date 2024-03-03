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Иран не обращался к властям Судана по поводу строительства базы ВМС

МИД Судана: Иран не обращался к властям страны по поводу строительства базы ВМС

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Иран никогда не обращался к властям Судана по вопросу строительства военно-морской базы. Об этом сообщил министр иностранных дел Судана Али Садик Али, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Иран не получил разрешение на строительство военной базы в Судане. По словам разведчика, Тегеран планировал использовать свою военно-морскую базу на суданском побережье Красного моря для сбора разведданных и размещения своих кораблей. В обмен на согласие Иран обещал поставить армии Судана вертолетоносец, беспилотники и вертолет.

Отмечается, что военно-морская база позволила бы Ирану усилить контроль над Красным морем. Мухаммед уточнил, что предложение было отклонено, чтобы избежать проблем в отношениях с США и Израилем.

Также постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не предоставляет оружие силам хуситов в Йемене и не контролирует вооруженные группировки на территории Ближнего Востока, которые могут быть причастны к нападениям на военные базы США и Израиль.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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