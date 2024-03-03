Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти две трети американцев не одобряют подход Байдена к защите границ

WSJ: 65% американцев не одобряют подход Байдена к защите границ страны

close
100%
Joshua Roberts/Reuters

Порядка 65% американцев высказали недовольство деятельностью президента США Джо Байдена по защите границ страны от наплыва нелегальных мигрантов. Результаты опроса приводит издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что 30% опрошенных поддержали Байдена, а 5% респондентов не смогли дать конкретного ответа.

Также американцам задали вопрос, устраивают ли их показатели инфляции. По данным опроса, 68% ответили «не устраивает», а 50% недовольны изменениями своего финансового состояния за 2023 год.

До этого сообщалось, что некоторые проголосовавшие за Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году избиратели в настоящее время поддерживают его потенциального главного соперника Дональда Трампа. Согласно итогам исследования, Трампа готовы поддержать 97% опрошенных американцев, которые голосовали за него в 2020-м, и при этом крайне небольшое количество избирателей перешло в лагерь кандидата от Демократической партии. Вновь отдать свой голос Байдену готовы 83% его прошлых сторонников, при этом 10% от числа голосовавших четыре года назад теперь поддерживают Трампа.

Ранее первая леди США назвала Трампа угрозой для женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами