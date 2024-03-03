Почти две трети американцев не одобряют подход Байдена к защите границ

Порядка 65% американцев высказали недовольство деятельностью президента США Джо Байдена по защите границ страны от наплыва нелегальных мигрантов. Результаты опроса приводит издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что 30% опрошенных поддержали Байдена, а 5% респондентов не смогли дать конкретного ответа.

Также американцам задали вопрос, устраивают ли их показатели инфляции. По данным опроса, 68% ответили «не устраивает», а 50% недовольны изменениями своего финансового состояния за 2023 год.

До этого сообщалось, что некоторые проголосовавшие за Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году избиратели в настоящее время поддерживают его потенциального главного соперника Дональда Трампа. Согласно итогам исследования, Трампа готовы поддержать 97% опрошенных американцев, которые голосовали за него в 2020-м, и при этом крайне небольшое количество избирателей перешло в лагерь кандидата от Демократической партии. Вновь отдать свой голос Байдену готовы 83% его прошлых сторонников, при этом 10% от числа голосовавших четыре года назад теперь поддерживают Трампа.

Ранее первая леди США назвала Трампа угрозой для женщин.