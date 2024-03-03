Чешские дипломаты не смогли покинуть Индию из-за проблем с самолетом

Чешские дипломаты не смогли покинуть аэропорт индийского города Мумбаи из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщает ČT1.

На родину временно не могут вернуться министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и другие члены чешской делегации, недавно побывавшей в Японии и Австралии.

До этого самолет главы МИД ФРГ Бербок решили разобрать на запчасти. В августе 2023 года отмена поездки главы МИД Германии Анналены Бербок по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломки правительственного самолета привела к дополнительным затратам в размере более €104 тыс.

Правительственный самолет A340 с Бербок на борту должен был приземлиться 14 августа в австралийской столице Канберре, во вторник должна была начаться официальная программа недельного визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако 14 августа в аэропорту Абу-Даби экипаж самолета с главой МИД на борту обнаружил неисправность. У самолета не работали закрылки.

Бербок пришлось отменить запланированный визит. В мае Бербок дважды за три дня пришлось корректировать свой график по причине поломок ведомственных самолетов в трехдневном турне в Персидском заливе. Первый самолет столкнулся с неисправностью перед самой поездкой в саудовскую Джидду. Затем второй самолет сломался в Катаре. Из-за этого вылет министра задержался на день.

Ранее британские дипломаты устроили вояж на самолете премьер-министра в разгар кризиса.