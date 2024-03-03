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Писториус: разговор немецких офицеров не означает, что Киев получит Taurus

Писториус: обсуждение офицерами ФРГ ракет Taurus не означает передачи их Киеву

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что обсуждение немецкими офицерами передачи ракет Taurus Украине не означает, что Киев получит снаряды. Политика цитирует издание РИА Новости.

Глава минобороны пояснил, что военные разговаривали о «различных сценариях», некоторые из которых предполагали отправку Украине Taurus, однако на деле она еще не утверждена. Писториус также назвал утечку беседы офицеров частью «информационной войны России» и выразил надежду, что первые результаты расследования по факту «слива» появятся уже в начале следующей недели.

Министр также признал, что часть обнародованной информации не предназначалась для широкой общественности.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, была опубликована 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что утечка разговора немецких офицеров говорит о непрофессионализме армейской элиты ФРГ.

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