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Израиль отказался отправлять делегацию на переговоры в Египет

Times of Israel: Израиль отказался отправлять делегацию на переговоры в Египет

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Израиль не стал направлять в Каир свою делегацию на переговоры из-за того, что палестинское движение ХАМАС отказалось предоставить полный список заложников, которые находятся у них в плену. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что Израиль потребовал от ХАМАС список заложников, но палестинское движение отказалось его предоставлять.

«Таким образом, Израиль не отправит свою делегацию сегодня в Каир», — сообщил источник.

До этого сообщалось, что большинство жителей США считают, что Израиль далеко зашел в своей борьбе с палестинским движением ХАМАС. Отмечается, что 42% опрошенных считают, что Израиль слишком далеко зашел в конфликте с ХАМАС. При этом 24% опрошенных поддерживают действия Израиля, 19% не считают, что еврейское государство зашло далеко, 15% отказались от ответа на вопрос.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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