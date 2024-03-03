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В Венгрии посоветовали Киеву не откладывать переговоры с РФ

Глава МИД Венгрии Сийярто: Киеву невыгодно откладывать переговоры с РФ

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Lev Radin/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что откладывание начала переговоров с РФ невыгодно Киеву. С таким заявлением он выступил в эфире радио Kossuth.

«Я уже несколько месяцев слышу на советах глав МИД, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы более выгодно начать переговоры», — рассказал венгерский дипломат.

По словам Сийярто, на практике этот план провалился или его не было, поскольку положение ВСУ на фронте ухудшается.

Также Сийярто посчитал, что за последние месяцы стал очевиден перевес России на поле боя, что доказывает, что время не на стороне Украины.

На этом фоне он призвал НАТО помнить, что альянс выполняет оборонительную миссию, и воздерживаться от резких заявлений, дабы избежать «трагедии и кризиса безопасности мирового масштаба».

Ранее Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

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