Президент Латвии отреагировал на комментарий Маска о НАТО

Президент Латвии Эдагрс Ринкевичс ответил миллиардеру Илону Маску, который задался вопросом о причине существования НАТО после распада СССР. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать вечно, — это Россия и другие враги свободного мира», — написал Ринкевичс.

До этого миллиардер Илон Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада Советского Союза НАТО следовало распустить, и задался вопросом, почему Североатлантический альянс все еще существует.

После чего председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что НАТО является основой господства США в Европе и без Североатлантического альянса Запад в нынешнем виде перестанет существовать.

По словам сенатора, Маск «задается правильным вопросом», однако «ответ очевиден».

Ранее СМИ назвали причину, по которой в НАТО обсуждают отправку войск на Украину.