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Медведев высказался о ситуации с утечкой разговора офицеров ФРГ

Медведев: попытка Берлина оправдать беседу немецких офицеров — это ложь

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Германия в ближайшее время попытается оправдать свое руководство на фоне утечки разговора немецких офицеров, но ничем иным кроме как ложью назвать эти попытки будет нельзя. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, выставить беседу офицеров безобидными рассуждениями военных за спиной у политического руководства не получится, поскольку история знает случаи, когда офицеры способствовали участию своих стран в войнах.

«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — заключил замглавы Совбеза.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Ранее Медведев призвал обеспечить ВС РФ зенитными ракетами.

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